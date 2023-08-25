В Нижневартовске началась подготовка к сносу пострадавшего от взрыва газа дома по улице Мира 6-А

Снос дома по улице Мира 6-А в Нижневартовске начнется в сентябре. Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске началась подготовка к сносу пострадавшего от взрыва газа дома на улице Мира, 6-А. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в администрации города.

- Специалисты ООО «СносСтройИнвест» (город Санкт-Петербург) приступили к мероприятиям по подготовке к предстоящему разбору дома №6-А, расположенного на улице Мира. Представители подрядной организации выставляют ограждения по периметру здания (по границам арок). Для жителей первых подъездов (смежных с арками) вход в квартиры будет доступен - сообщили в администрации.

Снос начнется в сентябре, когда прибудет необходимая техника. Перед началом работ жителей оповестят. Кроме того, территорию подготовят так, чтобы можно было безопасно проводить необходимые работы. Площадка будет огорожена, территория, территория круглосуточно охраняется. Сейчас началось обустройство строительной площадки. Специалисты снимут окна, снимут облицовку здания. Все работы планируют закончить до конца ноября.

После окончания сноса дома №6-А, эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, вновь обследуют дома №№6, 4-А и 8-А для оценки их состояния.