В Нижневартовске сильно испортится погода: ожидается ливень, гроза и сильный ветер. Фото: телеграм-канал "Нижневартовск официально"

Нижневартовск может вновь оказаться затопленным из-за прогнозируемой погоды. О неблагоприятных погодных явлений жителей города попросили соблюдать осторожность.

- По информации ЕДДС города Нижневартовска, 25 августа на территории Нижневартовского района ожидаются неблагоприятные погодные явления – сильный дождь, гроза, возможно усиление ветра - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Чтобы нахождение на улице не обернулось трагедией, важно соблюдать правила дорожного движения для водителей и пешеходов. В темное время суток пешеходам рекомендовали носить светоотражающие элементы на одежде/обуви/аксессуарах. Переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Водителям же следует быть особенно внимательными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям.