В Югре водитель «ВАЗ» при развороте на трассе устроил ДТП, в котором пострадал человек

Фото: УГИДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Одна из аварий произошла на 805 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, когда 46-летний водитель «ВАЗ» остановился на обочине по ходу движения и при развороте не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем «Renault», под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП 35-летний пассажир иномарки получил травмы.

Фото: УГИДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 32 водителя и 67 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекцию Югры просит водителей, не пренебрегать безопасностью на дороге, смотреть по сторонам и соблюдать ПДД.