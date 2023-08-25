Кражи, угон авто: в Югре за сутки зарегистрировано 61 преступление

В Югре за сутки зарегистрировано 61 преступление, по горячим следам раскрыто 38 Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 61 преступление, по горячим следам раскрыто 38. Одно из преступлений совершено в Радужном, когда 20-летний молодой человек решил угнать автомобиль своей знакомой. У дома во 2 микрорайоне он сел за руль «ВАЗ-21070» и попал в ДТП.

В Нижневартовске 37-летний гражданин украл ноутбук из дачного домика, расположенного в СОНТ «Дорожник». Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. Еще одно преступление раскрыто в Нижневартовском районе. Подозреваемый находился и попытался украсть часть фонтанной арматуры. Похититель признал свою вину и также находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям заведены уголовные дела.