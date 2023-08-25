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НовостиПроисшествия25 августа 2023 4:28

В Урае задержали курьера, который забирал деньги у пенсионерок и переводил их мошенникам

Курьер забрал у двух жительниц Урая 300 тысяч рублей и перевел эти деньги мошенникам
Виктория Терина
В Урае задержали курьера, который забирал деньги у пенсионерок и переводил их мошенникам

В Урае задержали курьера, который забирал деньги у пенсионерок и переводил их мошенникам

Фото: Юлия Кучеренко

В Урае полицейские задержали курьера, работавшего на мошенников. Двое из обманутых ими жертв обратились в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- В дежурную часть полиции Урая обратились две горожанки 1943 и 1946 годов рождения, ставшие жертвами мошенников. Им позвонили неизвестные и сообщили о том, что якобы их внучки являются виновницами ДТП, и под предлогом помощи, убедили женщин отдать свои сбережения - сообщили в полиции.

Аферисты говорили пенсионеркам, что к ним придет доверенное лицо и заберет деньги. Вместе они отдали аферистам порядка 300 тысяч рублей. Полицейские задержали 25-летнего парня, который получил наличные от пенсионерок. Он признался, что нашел вакансию курьера в интернете. В его обязанности входило забирать деньги по указанным адресам в разных городах и переводить их.

Позже выяснилось, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям на территории Свердловской области. Заведены уголовные дела.