В Югре 25 августа сильно похолодает, усилится ветер, ожидается дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 25 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в Нижневартовском районе сильный дождь, гроза, в отдельных районах ночью и в утренние часы туман. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с, днем порывы ветра будет достигать 14 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +11 °С, а при прояснениях понизится до 0 °С, днем потеплеет до +14, +19 °С. Днем в Нижневартовском районе ожидается сильный дождь и гроза.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6, +8 °С, а днем +14, +16 °С.

Подробнее о погоде в Югре можно узнать в инфографике МЧС.