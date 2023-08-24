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НовостиНаука24 августа 2023 16:32

Сургутские школьники побывали в арктической экспедиции «Росатома» на атомном ледоколе

Двое школьников из Сургута стали участниками экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы»
Виктория Терина
Двое школьников из Сургута стали участниками арктической экспедиции «Росатома». Фото: телеграм-канал главы Сургута

Двое школьников из Сургута стали участниками арктической экспедиции «Росатома». Фото: телеграм-канал главы Сургута

Двое школьников из Сургута побывали в арктической экспедиции «Росатома». Об этом в своем телеграм-канале глава Сургута Андрей Филатов.

- Известные ученые и финалисты просветительских проектов госкорпорации «Росатом», победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» завтра возвращаются из арктической экспедиции. Среди тех, кто проходит по маршруту «Мурманск – Северный полюс – Земля Франца Иосифа – Мурманск» на борту атомного ледокола «50 лет Победы» есть и юные югорчане. Двое из них из Сургута. Это Кристина Гонцовская, Глеб Равков - сообщил глава Сургуте.

Участники экспедиции познакомились с капитаном судна и его командой, более 80-ти школьников из 41-го региона России занимались научной работой. Все они остались в восторге от путешествия и спешат домой, чтобы поделится впечатлениями с близкими. Перед посадкой на атомный ледокол югорчане успели снять небольшой видеоматериал. А также глава Сургута поделился кадрами из экспедиции на Северный полюс.