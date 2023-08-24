Сургутские школьники побывали в арктической экспедиции «Росатома» на атомном ледоколе

Двое школьников из Сургута стали участниками арктической экспедиции «Росатома». Фото: телеграм-канал главы Сургута

Двое школьников из Сургута побывали в арктической экспедиции «Росатома». Об этом в своем телеграм-канале глава Сургута Андрей Филатов.

- Известные ученые и финалисты просветительских проектов госкорпорации «Росатом», победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» завтра возвращаются из арктической экспедиции. Среди тех, кто проходит по маршруту «Мурманск – Северный полюс – Земля Франца Иосифа – Мурманск» на борту атомного ледокола «50 лет Победы» есть и юные югорчане. Двое из них из Сургута. Это Кристина Гонцовская, Глеб Равков - сообщил глава Сургуте.

Участники экспедиции познакомились с капитаном судна и его командой, более 80-ти школьников из 41-го региона России занимались научной работой. Все они остались в восторге от путешествия и спешат домой, чтобы поделится впечатлениями с близкими. Перед посадкой на атомный ледокол югорчане успели снять небольшой видеоматериал. А также глава Сургута поделился кадрами из экспедиции на Северный полюс.