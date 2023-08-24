В Лянторе мужчина угнал машину коллеги, устроил ДТП и попал в реанимацию. Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

Пьяный мужчина угнал автомобиль с женой коллеги в Лянторе, но поездка обернулась серьезными последствиями. Мужчина устроил ДТП и попал в реанимацию. Такая история гуляет в телеграм-каналах и СМИ. По непроверенной информации, житель Югры в нетрезвом состоянии вместе с женой заехал на машине в круглосуточный магазин, где встретил коллегу с работы.

Коллега попросил подвезти его, но по пути компания решила заскочить в магазин за добавкой спиртного. Пока северянин делал покупки, его коллега сел за руль и уехал. Мужчина, лившийся сразу и жены и автомобиля отправился в полицию, где ему рассказали, что машина попала в ДТП. Угнавший ее коллега не справился с управлением и перевернулся.

Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра», в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре подтвердили, что такой случай действительно произошел несколько дней назад.

- В Лянторе местный житель 1995 года рождения угнал автомобиль Toyota Avensis. На автодороге Сургут-Лянтор мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Сейчас мужчина находится в больнице. Против него заведено уголовное дело о неправомерном завладении транспортом и административное производство - сообщили в пресс-службе полиции.

О том, находился ли в момент угона и аварии кто-то с угонщиком в полиции ответить не смогли.