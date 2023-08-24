В Нижневартовске 78-летнюю старушку обманули мошенники, украв у нее 400 тысяч рублей

В Нижневартовске78-летнюю старушку обманули мошенники, украв у нее 400 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске 78-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась больше 400 тысяч рублей. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и выманили у старушки деньги. Ей позвонили аферисты и сказали, что якобы по новому постановлению, если пенсионер держит дома больше 50 тысяч рублей, ему нужно будет платить налог. Удивленная женщина сообщила, что не держит такие крупные суммы в квартире, после чего их разговор прекратился.

Спустя время пенсионерке позвонил мужчина и сообщил, что мошенники получили доступ к ее банковским счетам, поэтому ей срочно нужно снять личные сбережения и перевести их на «специальную» карту. Доверчивая северянка сделала все так, как просили. После перевода она ждала звонка от сотрудника банка, который должен был сообщить о возврате средств, но этого не произошло.

Пенсионерке пришлось обратится в банк, а затем и в полицию. Как сообщили пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, заведено уголовное дело.