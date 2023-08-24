Врачи скорой помощи Сургута спасли мужчину с инфарктом и остановкой сердца. Фото: Сургутская станция скорой медицинской помощи

В Сургуте медики скорой медицинской помощи спасли 48-летнего мужчину. Скорую вызвали, когда мужчина почувствовал боль в грудь, в этот момент он находился в дачном кооперативе, за пределами Сургута. Бригада скорой помощи уже через 20 минут была на месте и поставила диагноз: «Острый трансмуральный инфаркт миокарда», после оказания необходимой помощи болевой синдром полностью купировался, но все же югорчанина на носилках переместили в автомобиль скорой, чтобы доставить в больницу.

- Во время транспортировки пациент внезапно потерял сознание, перестал дышать, на мониторе зафиксирована фибрилляция желудочков, а затем остановка сердечной деятельности. Незамедлительно в машине скорой помощи были начаты реанимационные мероприятия – рассказали в Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи.

Через пять минут медики смогли восстановить сердечный ритм и вернуть мужчину в сознание. Пациента успешно передали на лечение в стационар.