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НовостиОбщество24 августа 2023 12:49

Добровольцы ресурсного центра Нижневартовска «ДоброДом» написали письма бойцам

Акция прошла в День флага России
Виктория Терина
Добровольцы ресурсного центра Нижневартовска «ДоброДом» написали письма бойцам. Фото: администрация Нижневартовска

Добровольцы ресурсного центра Нижневартовска «ДоброДом» написали письма бойцам. Фото: администрация Нижневартовска

Добровольцы ресурсного центра Нижневартовска «ДоброДом» написали письма бойцам в зону СВО. Проходила акция в День флага России.

- Письма, которые приходят нашим бойцам на фронт, поддерживают их и вдохновляют на подвиги. Солдату важно знать, что в него верят, ждут, им гордятся. Он будет сражаться, потому что знает, что защищает будущее наших детей, – рассказал атаман некоммерческой организации Хуторское казачье общество «Приобский», участник СВО Александр Волков.

Напомним, мы писали ранее о том, что две сотрудницы городской больницы Югорска отправились в зону СВО.