Добровольцы ресурсного центра Нижневартовска «ДоброДом» написали письма бойцам. Фото: администрация Нижневартовска

Добровольцы ресурсного центра Нижневартовска «ДоброДом» написали письма бойцам в зону СВО. Проходила акция в День флага России.

- Письма, которые приходят нашим бойцам на фронт, поддерживают их и вдохновляют на подвиги. Солдату важно знать, что в него верят, ждут, им гордятся. Он будет сражаться, потому что знает, что защищает будущее наших детей, – рассказал атаман некоммерческой организации Хуторское казачье общество «Приобский», участник СВО Александр Волков.

Напомним, мы писали ранее о том, что две сотрудницы городской больницы Югорска отправились в зону СВО.