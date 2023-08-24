В Мегионском краеведческом музее открылась выставка, посвященная погибшему мэру

В Мегионском краеведческом музее открылась выставка «Судьба Олега Александровича Дейнека и города Мегиона», которая посвящена 70-летию со дня его рождения. Напомним, что мэр Мегиона Олег Дейнека скончался в клинике Израиля после продолжительной болезни. Мэр города отправился на больничный еще в середине февраля, а затем его состояние ухудшилось.

- На открытие выставки пришли родные и близкие Олега Александровича, его коллеги и друзья, а также сотрудники администрации и Думы города, представители предприятий, организаций и учреждений, те, кто знал его, как профессионала своего дела, ответственного, целеустремленного руководителя, отзывчивого человека с открытым сердцем и доброй душой - сообщили в администрации города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югорске простятся с офицером, погибшем во время СВО.