Продавец из Лангепаса оштрафована за продажу пива несовершеннолетним Фото: Татьяна Коркина

Продавец из Лангепаса оштрафована за продажу пива несовершеннолетним. Об этом рассказали в прокуратуре округа. Суд признал ее виновной по статье о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно".

Судом установлено, что подсудимая, работая продавцом в магазине, в апреле она получила штраф в сумме 30 тысяч рублей, а в июле 2023 года продала несовершеннолетнему банку пива, за что ее осудили вновь. Вину женщина признала полностью. Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа.

Напомним, ранее мы писали о том, что предприниматель, организовавший продажу "подпольного" алкоголя в Югре, взят под стражу.