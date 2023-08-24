В Нижневартовской больнице спасли пенсионера, который выпил бытовой растворитель. Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В реанимации и интенсивной терапии Нижневартовской психоневрологической больницы спасли пенсионера, которого доставили в тяжелом состоянии на скорой. Мужчина выпил 300 мл бытового растворителя. Родственники вызвали помощь, но когда мужчина пришел в сознание, объяснить специально ли он выпил эту жидкость или случайно не смог.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает, состояние стабилизировано. Врачи готовятся перевести мужчину из реанимации в наркологическое отделение психоневрологической больницы для лечения. А лечится придется долго, учитывая возраст пациента и зафиксированную токсическую пневмонию, вызванную тем, что растворитель выводится из организма, в том числе через выдыхаемый воздух.

В департаменте здравоохранения Югры подчеркнули, что вернуть пациента к жизни удалось только благодаря своевременной и профессиональной помощи врачей.

- Употребление химических жидкостей, негативно влияет на печень, почки, органы пищеварения и дыхания. Страдает и головной мозг. В нем могут произойти необратимые последствия, тогда жизнь пациента уже не будет прежней - рассказали в депздраве Югры.