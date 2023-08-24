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НовостиОбщество24 августа 2023 9:45

Повышена надежность электроснабжения Аганского месторождения в Югре

Источник:kp.ru
Фото: Зулькарнаева Айгуль

Фото: Зулькарнаева Айгуль

Энергетики завершили плановый ремонт системы оперативного постоянного тока на высоковольтной подстанции «Аганская» в ХМАО-Югре, обеспечивающей электричеством одноименное нефтяное месторождение. На выполнение работ компания направила более 1,1 млн рублей.

В рамках ремонта специалисты «Россети Тюмень» установили на подстанции новую аккумуляторную батарею отечественного производства, которая обеспечит бесперебойное функционирование устройств релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики. Плановые работы проводились без ограничения подачи энергоресурса потребителям.

Выполненные «Россети Тюмень» мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Аганского месторождения нефти, на котором с начала промышленной эксплуатации в 1965 году добыто свыше 250 млн тонн углеводородов.