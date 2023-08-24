В Югре второй день подряд не фиксируют природных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

В Югре второй день подряд нет природных пожаров. Но несмотря на это специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры продолжают в постоянном режиме мониторить состояние югорских лесов с воздуха, патрулируют леса на земле.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 166 ландшафтных пожаров на площади 27 565,53 га; 636 лесных пожаров на площади 62 334,95 га и 7 возгораний в природных заповедниках на площади 525,1 га.

В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую траву, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы.