В Нижневартовске на улице Мира №23 сорвался лифт с тремя женщинами внутри Фото: Юлия Кучеренко

Лифт с тремя женщинами сорвался в многоэтажке в Нижневартовске. Случилось это в многоквартирном доме №23 по улице Мира. О случившемся сообщил местный телеканал. По словам женщин лифт пролетел в свободном падении с шестого на пятый этаж. Людей освободил механик, прибывший на место происшествия. К счастью, женщины не пострадали, лишь отделались испугом. Ситуацию уже взяли на контроль в администрации города. Они отметили, что специалисты проведут служебную проверку.

- В диспетчерскую службу обслуживающей организации поступил звонок. Был направлен механик, который открыл двери лифта для выхода пассажиров. По предварительной версии произошло автоматическое срабатывание ловителей, предотвращающих резкое движение кабины лифта - прокомментировали в ООО «Нижневартовсклифт».

Жильцы дома утверждают, что лифт собирались менять три года назад, но планы по неизвестной причине поменялись и новые сроки ремонта лифтов неизвестны. В отвечающей за состояние лифтов организации пояснили, что специалисты регулярно проводят плановые осмотры, содержание и текущий ремонт лифтов. А оборудование проходит ежегодное техническое освидетельствование специализированной организацией.