В Нижневартовске сбили 15-летнего подростка на велосипеде

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске сбили парня на велосипеде. Подросток пострадал в аварии по собственной неосторожности. 15-летний мальчик, управляя велосипедом, ехал по левой обочине вдоль проезжей части и врезался в автомобиль «Toyota», который поворачивал налево на прилегающую территорию. В результате ДТП юный велосипедист получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудники Госавтоинспекции за сутки задержали 8 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 74 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД и дорожным ситуациям, связанным с ограниченным обзором.