В Югре потеплеет до +19 градусов и усилится ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 °С, днем +14, +19 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6, +8 °С, днем потеплеет до +14, +16 °С.

Подробнее о погоде в Югре можно посмотреть в инфографике МЧС.