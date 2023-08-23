Глава СКР повторно требует доложить о расселении жильцов из аварийного дома в поселке Югры

Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийных домов в п. Беловежский Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить о нарушении прав жильцов аварийных домов в поселке Беловежский города Нижневартовска, сообщает информационный центр СК России.

Около 280 человек вынуждены проживать в аварийных деревянных домах в поселке Беловежский. Расселить жильцов планируют до декабря 2024 года. Но люди боятся обрушения конструкций дома.

Ранее Александр Бастрыкин уже поставил ситуацию на контроль. Уголовное дело расследуется. Александр Иванович затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО - Югре Михаила Мокшина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий, о причинах волокиты и о проделанной работе по разрешению ситуации.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.