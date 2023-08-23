В Октябрьском районе за незаконную рыбалку задержан мужчина

Фото: ОМВД России по Октябрьскому району

В Октябрьском районе заведено уголовное дело из-за незаконного вылова рыбы. Об этом сообщили в ОМВД России по Октябрьскому району.

- Местный житель 1970 года рождения, находясь на 1 005 км, реки Обь в близи п. Карымкары, незаконно выловил рыбу запрещенным способом - при помощи маломерного судна с подвесным лодочным мотором, используя плавную сеть, изготовленную из лески, длиной 37 метров - говорится в сообщении полиции.

Добычей рыбака стали 25 окуней, 16 лещей, 2 щуки. Ущерб превысил 27 тысяч рублей. Мужчина признался, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.