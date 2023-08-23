Больше 2 тысяч детей впервые сядут за парты в Сургутском районе. Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе за парты сядут больше 2 тысяч первоклассников. 1 сентября в День знаний во всех школах пройдут торжественные линейки. Эту информацию подтвердили в администрации Сургутского района.

- В этом году мы ожидаем увеличения количества наших обучающихся. Так количество первоклашек у нас увеличится на 100 человек, и мы ожидаем порядка 2100 человек. Всего в школах Сургутского района будет обучаться более 18 тысяч человек, тогда как в прошлом году было 17800 учеников, - рассказала директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Больше всего учеников принимают школы Солнечного, Нижнесортымского и Белого Яра. В прошлом году в Солнечном и Нижнесортымском построили новые школы на 1 100 мест, что позволило перевести детей на обучение в одну смену. Тем временем продолжается строительство школы на Белом Яру.

- Степень готовности будущей школы на сегодня более 13%. Учитывая, что площадь объекта более 20 тысяч квадратных метров, масштаб строительства внушительный. Это будет современная школа с безбарьерной средой, рассчитанная на 1 100 учеников, - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.