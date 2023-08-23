Житель Нижневартовска за два дня перевел мошенникам боль 3 миллионов рублей. Фото: архив КП

Житель Нижневартовска 2 дня переводил свои деньги мошенникам. Жертвой аферистов стал 64-летний мужчина, ему позвонил якобы сотрудник банка, в котором обслуживается мужчина и сообщил, что кто-то пытается украсть его деньги. Мужчина доверился звонившему и рассказал ему о своих сбережениях, а после как по инструкции снял все деньги и перевел на другой «безопасный» счет.

Кроме того, горожанин установил на свой телефон приложение для удаленного доступа, где ввел реквизиты карты, после чего пришел в торговый центр, снял больше 2 миллионов рублей и перевел аферисту. Через время его вновь обманули, а затем аферист потребовал удалить приложения и перестал выходить на связь. Тогда пенсионер обратился в банка, где ему объяснили, что он стал жертвой мошенников и посоветовали обратиться в полицию.

За 2 дня общения с аферистом северянин совершил 12 операций по перечислению денег и перевел 3 миллиона 300 тысяч рублей.