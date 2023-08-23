Югорчанина осудят за нетрезвое управление снегоходом и ДТП, в котором пострадал человек Фото: Татьяна Коркина

Перед судом предстанет житель с. п. Зайцева Речка, который в нетрезвом состоянии управлял снегоходом и попал в ДТП. Об этом сообщает прокуратура Нижневартовского района.

Случилось все еще в ноябре 2022 года, когда нетрезвый житель сельского поселения Зайцева Речка управлял снегоходом, не имея соответствующего водительского удостоверения.

Он отправился кататься по поселку с приятелем, который находился на заднем пассажирском сиденье. Водитель снегохода не справился с управлением и транспорт перевернулся, а пассажир получил тяжелую травму. Испугавшись ответственности, водитель скрылся с места происшествия.

Уголовное дело передано в суд.