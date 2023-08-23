Две сотрудницы городской больницы Югорска отправились в зону СВО. Фото: телеграм-канал Депздрава Югры

Две сотрудницы городской больницы Югорска отправились в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

- Младшие медицинские сестры по уходу за больными работают в гинекологическом и инфекционном отделениях. Это первые югорчанки добровольцы, которые приняли решение оказывать помощь военнослужащим на линии фронта - говорится в сообщении департамента.

Там пояснили, что югорчанки заключили контракт с Министерством обороны России и уже получили боевые путевки. По словам начальника отдела по первичному воинскому учету администрации города Андрея Кочелягина, одна из медицинских сестер, которая встретилась ему в госпитале во время службы в Афганистане. Прошло много лет, но память о той встрече до сих пор хранится в его сердце.