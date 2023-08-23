В Пыть-Яхской окружной клинической больнице врачи паллиативного отделения пролечили 51 пациента

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Врачи паллиативного отделения больницы Пыть-Яха за год пролечили 50 пациентов. Палата рассчитана на 5 коек, специально обученный медицинский персонал проводит качественный круглосуточный уход и облегчение страданий пациентов, находящихся в терминальной стадии хронического заболевания и признанные решением врачебной комиссии неизлечимыми.

- За неполный год работы мы имеем 51 историю болезни – это то количество пациентов, которые получали уход и необходимое лечение в паллиативном отделении. Основной контингент наших пациентов – люди с последствиями неврологических заболеваний, таких пациентов пролечено 42. Остальные – онкобольные, как правило, последних стадий заболеваний, нуждающиеся в круглосуточном уходе и подборе наркотических анальгетиков для обезболивания. Паллиативные койки у нас не пустуют, среднее пребывание пациента в нашем отделении – 30 дней,- рассказал заведующий паллиативным отделением Александр Молоков.

Он пояснили, что этого времени достаточно, чтобы обеспечить необходимый уход после острых неврологических состояний, восстановить процесс питания, поддержать уровень жизни человека, дать возможность опекунам оформить необходимые документы и освоить основные навыки ухода за лежачими больными.

В этом году в отделение приобрели новое оборудование, средства реабилитации и расходные материалы.