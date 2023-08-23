Жителя Радужного будут судить за взятку Фото: Татьяна Коркина

Жителя Радужного обвиняют в покушении на дачу взятки. Следком Югры завершил расследование уголовного дела против жителя Радужного, обвиняемого в "покушение на дачу взятки за незаконные действия".

Сотрудники ДПС задержали его автомобиль за нарушение ПДД. Желая избежать ответственности он пытался дать полицейскому взятку. Несмотря на предупреждение инспектора об уголовной ответственности, водитель оставил в патрульном автомобиле 50 тысяч рублей, после чего его задержали. Свою вину он полностью признал и раскаялся.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело передано в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.