Прокуратура Югры добилась отмены оправдательного приговора для наркосбытчика Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении наркосбытчика. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сургутский суд после вердикта присяжных заседателей оправдал жителя Ставропольского края. Он попался на сбыте наркотиков в особо крупном размере. Наркотики в расфасованном виде он размещал в «тайниках» на территории Сургута. Его задержали полицейские при попытке реализации очередной партии синтетики массой свыше 1 кг.

Государственный обвинитель, не согласился с вынесенным вердиктом и обжаловал его. Судебная коллегия, согласилась с обвинением и отменила оправдательный приговор. Уголовное дело передано на новое рассмотрение.