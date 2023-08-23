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НовостиПроисшествия23 августа 2023 7:17

Прокуратура Югры добилась отмены оправдательного приговора для наркосбытчика

Уголовное дело против наркосбытчика в Югре будет пересмотрено в суде
Виктория Терина
Прокуратура Югры добилась отмены оправдательного приговора для наркосбытчика

Прокуратура Югры добилась отмены оправдательного приговора для наркосбытчика

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении наркосбытчика. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сургутский суд после вердикта присяжных заседателей оправдал жителя Ставропольского края. Он попался на сбыте наркотиков в особо крупном размере. Наркотики в расфасованном виде он размещал в «тайниках» на территории Сургута. Его задержали полицейские при попытке реализации очередной партии синтетики массой свыше 1 кг.

Государственный обвинитель, не согласился с вынесенным вердиктом и обжаловал его. Судебная коллегия, согласилась с обвинением и отменила оправдательный приговор. Уголовное дело передано на новое рассмотрение.