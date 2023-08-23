В Югре нет действующих природных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

В Югре впервые за последние несколько недель не зафиксированы природные пожары. Несмотря на это специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры продолжают в постоянном режиме мониторить состояние югорских лесов с воздуха, патрулируют леса на земле.

За сутки в Югре потушили 1 лесной пожар в Советском районе. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали: 166 ландшафтных пожаров на площади 27 565,53 га; 636 лесных пожаров на площади 62 306,37 га; 7 возгораний в природных заповедниках на площади 525,1 га.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сгоревшем балке в Ханты-Мансийске нашли тело четырехлетнего ребенка.