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НовостиПроисшествия23 августа 2023 6:35

В Югре нет действующих природных пожаров

В ХМАО-Югре удалось потушить последний природный пожар
Виктория Терина
В Югре нет действующих природных пожаров

В Югре нет действующих природных пожаров

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре впервые за последние несколько недель не зафиксированы природные пожары. Несмотря на это специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры продолжают в постоянном режиме мониторить состояние югорских лесов с воздуха, патрулируют леса на земле.

За сутки в Югре потушили 1 лесной пожар в Советском районе. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали: 166 ландшафтных пожаров на площади 27 565,53 га; 636 лесных пожаров на площади 62 306,37 га; 7 возгораний в природных заповедниках на площади 525,1 га.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сгоревшем балке в Ханты-Мансийске нашли тело четырехлетнего ребенка.