В ДТП в Нефтеюганском районе пострадали 5 человек, в том числе 2 детей

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 - получили травмы, в том числе 3 детей.

Авария произошла на трассе в Нефтеюганском районе, когда 39-летний водитель «Nissan» нарушил правила обгона. Случилось это на 20 км автодороги «Нефтеюганск - Сургут». Перед началом обгона водитель не убедился в безопасности и столкнулся со встречным автомобилем «Kia», под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП 5 человек получили травмы: пассажирка Nissan, водитель Kia и три его пассажира, двое из которых мальчики.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Первую помощь пострадавшим оказали прибывшие на место происшествия полицейские. Они наложили шину и перевязали им раны.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 17 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 222 водителя и 44 - за нарушение правил перевозки детей.