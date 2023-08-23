В Югорске 17-летний парень сел за руль пьяным и пытался уехать от ГИБДД

В Югорске госавтоинспекторы задержали несовершеннолетнего водителя. Фото: скриншот из видео УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югорске 17-летний парень сел за руль авто марки «Лифан» в нетрезвом состоянии. На улице Малиновая полицейские попытались остановить его автомобиль, но водитель решил скрыться. Полицейские начали преследование и через несколько сотен метров автомобиль с нарушителем заметили в лесу.

За рулем оказался юноша с признаками опьянения. Освидетельствование показало, что перед поездкой он употреблял алкоголь. Ключи от автомобиля парень взял в тайне от матери, чтобы покататься. Теперь маме придется забирать авто со штрафстоянки.

- В отношении юноши сотрудниками Госавтоинспекции заведены дела об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требования об остановке и управление без полиса ОСАГО - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.