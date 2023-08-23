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НовостиОбщество23 августа 2023 2:21

В Югре 23 августа ожидается сильный ветер и небольшой дождь

Днем в ХМАО-Югре столбик термометра поднимется до +18 градусов
Виктория Терина
В Югре 23 августа ожидается сильный ветер и небольшой дождь

В Югре 23 августа ожидается сильный ветер и небольшой дождь

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 23 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный ночью 3 – 8 м/с, днем порывы усилятся до 6 – 11 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3,+8 °С, а в Нижневартовском районе до +13 °С. Днем в регионе потеплеет до +13, +18 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный ночью 3 – 8 м/с, днем 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °С, днем воздух прогреется до +15, +17 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре