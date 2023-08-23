Пожары в Югре: последние новости на 23 августа 2023 года. Фото предоставлено КП

В Югре потушили практически все природные пожары. По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, за последние сутки зарегистрирован один лесной пожар в Советском лесничестве на площади 0,5 гектаров. В тушении возгораний участвуют шесть человек, в том числе сотрудники авиалесоохраны, ГУ МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, Югра занимает девятую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров. За прошедшие сутки лесные службы и привлеченные лица потушили 45 лесных пожаров в 21 регионе России. Проводятся работы по тушению 54 лесных пожаров 11 регионах.

Напомним, что с 12 августа снят запрет на посещение лесов, но в случае выявления возгораний, вызванных человеком, ограничения введут снова. На территории округа все еще действует особый противопожарный режим. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.