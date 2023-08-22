В Югре мужчина поссорился с собутыльником, толкнул его и тот умер в больнице через 2 месяца

Югорчанина осудили за случайное убийство знакомого и приговорили к обязательным работам Фото: Татьяна Коркина

В Югре мужчина случайно убил знакомого и суд приговорил его к исправительным работам на срок 1 год с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Об этом рассказали в официальном сообществе районных (городских) судов ХМАО - Югры и Управления Судебного департамента в Югре.

Трагедия произошла в прошлом году, когда мужчины выпивали и начали ссорится. Во время ссоры подсудимый сильно толкнул руками знакомого, отчего тот потерял равновесие и упал на пол, при падении ударился головой о деревянный пол. Он получил травму и спустя 2 месяца после этого скончался в больнице. В суде мужчина признал вину, раскаялся и дело было рассмотрено в особом порядке.

- С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, подсудимый признан виновным. Приговор вступил в законную силу - сообщили в суде.