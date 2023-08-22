В Советском полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Советского задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

При проверке автомобилей на автодороге «Югра» заметили мужчину, который пытался обойти временный пост полиции через лесной массив. Это показалось полицейским подозрительным.

Оказалось, что 44-летний житель Нягани, находится в федеральном розыске. Ранее он сидел в колонии Сургута за убийство. В июле 2022 года неотбытую часть срока ему заменили на более мягкое наказание в виде принудительных работ. Однако осужденный не прибыл к месту отбывания наказания и его объявили в федеральный розыск.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Югры осужден на 13 лет за убийство собутыльника тарелкой.