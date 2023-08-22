За 7 месяцев у 26 жителей Сургута определили рак во время диспансеризации. Фото: архив КП

В городской поликлинике № 4 Сургута за 7 месяцев свое здоровье во время диспансеризации проверили почти 22 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры. У более чем 2 тысяч человек впервые выявили заболевания, о которых пациенты не знали. Среди них – 26 случаев онкологии, в том числе - 7 случаев рака кишечника, 6 случаев рака молочной железы, 6 случаев рака легкого, 4 случая рака кожи. Как отметили в депздраве, все эти заболевания являются одной из основных причин смертности в плане злокачественных новообразований.

- Важно, что на ранних стадиях многие заболевания протекают бессимптомно, и заподозрить недуг не получается. Люди к врачу идут уже с жалобами. При таких обращениях врач самостоятельно определяет, насколько обширным должно быть обследование пациента, в зависимости от имеющихся жалоб. У диспансеризации другой принцип, - рассказала главный врач Любовь Колесникова.

Она также подчеркнула, что прогноз для пациента зависит от того, насколько рано определено заболевание. Особенно это касается болезней системы кровообращения, сахарного диабета, онкозаболеваний.