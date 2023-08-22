Коммунальщики начали готовить дома Ханты-Мансийска к отопительному сезону. Фото: телеграм-канал администрации Ханты-Ммансийска

Коммунальщики начали готовить дома Ханты-Мансийска к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Коммунальщики окружной столицы проводят профилактические работы по промывке котлов и оборудования, ремонтируют и заменяют теплотрассы - говорится в сообщении.

На сегодня к осенне-зимнему периоду в городе подготовлено больше 20 котельных. Ежедневно специалисты коммунальных предприятий продолжают работу для того, чтобы даже в самые холодные периоды в домах горожан было тепло. Жителей города, призывают быть осторожнее и обходить ремонтируемые участки.