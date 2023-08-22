Молодая мошенница из Омска развела жителя Сургутского района на 800 тысяч рублей

Житель поселка Федоровский стал жертвой аферистки из Омска Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Югры задержали подозреваемую в мошенничестве. 21-летняя жительница Омска насмотрелась роликов о том, как девушки учат получать деньги от мужчин, и решила воспользоваться их советами. Она создала в соцсетях фиктивные страницы с фотографиями моделей и вскоре ей написал 24-летний житель Федоровского.

Между ними завязался виртуальный роман. А в процессе общения девушка просила помочь ей финансово. В течение четырех месяцев югорчанин перевел ей 800 тысяч рублей. Когда у югорчанина закончились деньги, девушка перестала ему отвечать и парень обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Аферистка рассказала, что общалась с ним ради заработка, а полученные деньги тратила на пластические операции.

Полиция завела дело по статье о мошенничестве.