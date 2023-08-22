В Сургуте развернули огромный триколор в честь Дня государственного флага

День государственного флага в Сургуте. Фото: телеграм-канал главы Сургута

Сургут встречает день Государственного флага России масштабным патриотическим флешмоб. Больше 500 его участников развернули триколор на набережной Оби. Длина флага составила 429 метров, что соответствует возрасту Сургута. Об этом этом сообщил глава города Андрей Филатов.

- К акции присоединились многие молодежные и общественные движения города. Ребята молодцы, что организовались и объединились. Радует, что на набережную пришло много молодёжи, семьи с детьми. Получилось настоящее народное единение - отметил Андрей Филатов.

Он также подчеркнул, что мероприятие стало символом сплоченности и патриотизма сургутян и поблагодарил всех, кто принял в нем участие.