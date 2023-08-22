В Сургуте началась родительская проверка школ. Фото: администрация Сургута

В Сургуте началась проверка готовности школ к новому учебному году. Об этом сообщили в администрации Сургута. К новому учебному году в школах закуплены учебники, учебные пособия и мебель.

Фото: администрация Сургута

Особое внимание уделено покупке оборудования для оснащения кабинета ОБЖ: роботы-тренажеры, для проведения практических занятий по оказанию первой помощи, электронный тир и учебно-наглядные пособия для школьников.

К работе полностью готовы педагоги. Ежегодно кадровый состав образовательных учреждений пополняется молодыми специалистами. На этом проект «Родительская приемка» не заканчивается, в планах проверить и другие образовательные учреждения.