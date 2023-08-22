В сгоревшем балке в Ханты-Мансийске нашли тело четырехлетнего ребенка

В сгоревшем балке обнаружено тело ребенка. Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске во время пожара погиб 4-летний ребенок. Трагедия произошла 18 августа 2023 года, по улице Восточной в приспособленном для проживания временном строении (балке). После тушения открытого огня в жилом помещении обнаружили тело малыша. Расследованием трагедии занимаются следователи и прокуратура.

- Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания ребенка и причины пожара. На место происшествия выезжал и. о. Ханты-Мансийского межрайонного прокурора В. Беленцов, он курировал работу правоохранителей.

- Прокуратура оценит соблюдение противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, а также работу органов социальной защиты в отношении этой семьи - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре в жилом строении поступило в 21:07. Открытое горение удалось потушить в 21:24.

- Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России были задействованы 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания - сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.