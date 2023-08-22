В страшном ДТП на трассе «Стрежевой - Нижневартовск» погибла женщина и пострадал мужчина

Смертельная авария на трассе «Стрежевой - Нижневартовск». Фото: скриншот из видео УГИБДД России по ХМАО-Югре

На трассе «Стрежевой - Нижневартовск» произошло смертельное ДТП. Его обстоятельства выясняет полиция. Известно, что авария произошла на 47 км автодороги «Стрежевой - Нижневартовск», когда 21-летний водитель «Kia Cerato» не справился с управлением и съехал в левый кювет.

В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и доставлен в больницу, а 42-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в жуткой аварии на трассе в Югре погиб водитель Лады, а водитель иномарки получил травмы.