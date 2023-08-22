Тюменские нефтепроводчики выделили деньги на ремонт верхотурской школы – там обновили фойе и раздевалки

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» выделила 1 млн рублей основной общеобразовательной школе №2 города Верхотурья, которая находится в Свердловской области.

На эти средства были отремонтированы помещения здания: фойе и спортивные раздевалки для учащихся. Кстати, в этом году у школы юбилей – ей исполняется 60 лет. Директор образовательного учреждения Евгения Субботина поблагодарила предприятие: «Ремонт решил сразу две задачи – эстетическую и практическую».

Отметим, что компания финансово помогает образовательным учреждениям на регулярной основе. Средства выделяются на ремонты зданий, оснащение учебных кабинетов демонстрационным и интерактивным оборудованием, специализированной мебелью. В 2023 году на поддержку материально-технической базы образовательных учреждений предприятие направило более 4 млн рублей.