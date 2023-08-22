В 2 поселках и 23 СОНТ Сургута отключат электроэнергию 23 августа. Фото: Сургутские городские электрические сети

В 2 поселках и 23 СОНТ Сургута отключат электроэнергию 23 августа. Об этом сообщили Сургутские городские электрические сети.

- 23 августа будет производиться отключение электроэнергии на головной подстанции № 68, которая обеспечивает электроснабжение части дачных кооперативов СОНТ и поселков Сургута - говорится в сообщении.

Электричество отключат с 09:00 до 17:00 в следующих СОНТ: «СОК 4», «Ручеек-2», «Гвоздичка», «Кооператор», «Монтажник-40», «ПСОК-8», «СОНТ-5»,«Ручеёк», «СТ-7», «СНТ– 3»,«Магистраль», «Геологоразведчик», «Берендей», «Дорожник», «Энергетик-2», «Крылья Сургута»,«Дзержинец», СОК-28, «Тюльпан», «Жемчужина», «Май», «Дружба», «Буровик» и частично в частном секторе в поселках Дорожный и МК-37.

Связано отключение с плановым ремонтом и подготовкой энергооборудования к осенне-зимнему периоду. Энергетики приносят извинения за неудобства и поясняют, что такая мера необходима для обеспечения надежности электроснабжения населения.