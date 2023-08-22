Первая в России программа подготовки фиджитал-спортсменов появилась в Югре

Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район запустил первую в России программу подготовки по фиджитал-спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Как поясняют в пресс-службе такой вид спорта сочетает в себе цифровые дисциплины и их традиционные аналоги, где спортсмены играют на реальной и цифровой спортивных площадках.

- На первоначальном этапе это будет дисциплина ритм-симулятор, вид программы танцевальный симулятор Just Dance. Записаться на занятия могут ребята, начиная с 10 лет. Хочу сказать спасибо Андрею Трубецкому за поддержку кибер- и фиджитал-спорта в районе, - сказал руководитель центра компьютерного спорта МАУ «РУСС» Артем Щепотьев.

Осенью спортсмены начнут готовится к серьезным соревнованиям - Чемпионату УрФО по фиджитал-спорту. Подготовка будет проходить в Лянторе и Солнечном. Стоит отметить, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой активно поддерживает развитие этого направления.

- Создана материально техническая база абсолютно во всех поселениях Сургутского района: от самого малого Высокий Мыс - Тундрино до самого большого Лянтор. Есть классы, есть учреждения, которые развивают киберспорт, где детвора может прийти и заняться этим видом спорта. Для того, чтобы развиваться, ребята говорят, что надо больше проводить турниров, соревнований. Согласен, если хочешь расти, надо соревноваться с более сильными - это абсолютно правильно. Постараемся, чтобы на следующий год, может быть, чаще и больше ездили на соревнования, - рассказал Андрей Трубецкой.