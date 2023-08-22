В Югре действует один лесной пожар в Советском районе. Фото: предоставлено КП

В Югре потушили практически все природные пожары. По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, сейчас действует один лесной пожар в Советском районе. Площадь, пройденная огнем, составляет 0,5 га. Его тушением занимаются 6 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника.

Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме. За сутки в регионе удалось потушить 2 лесных пожара.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 166 ландшафтных пожаров на площади больше 27 тысяч гектаров, 635 лесных пожаров на площади свыше 62 тысяч гектаров и 7 возгораний в природных заповедниках.