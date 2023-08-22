Главу Ханты-Мансийской митрополии наградили золотой медалью

Фото: Ханты-Мансийская митрополия

Глава Ханты-Мансийской митрополии, Высокопреосвященнейший Павел, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский, награжден золотой медалью Российской инженерной академии. Об этом сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской митрополии.

Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла наградили за большой вклад в храмостроительство в Югре, за развитие храмостроительства в сейсмоопасных районах Филиппинско-Вьетнамской епархии: Кинабалане, Давао и других.

Отмечается, что во время служения правящего архиерея — владыки Павла, в Ханты-Мансийской епархии построено 65 Храмов, ещё 45 храмов и часовен находится в стадии строительства.