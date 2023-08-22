Житель Югры осужден на 13 лет за убийство собутыльника тарелкой Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима осудили мужчину, который убил знакомого. Все случилось после совместного застолья, ко время которого нетрезвые мужчины поссорились из-за того, что один из них отказался есть.

Разозлившись на товарища, его собутыльник взял со стола суповую керамическую тарелку, приблизился к лежащему на диване мужчине и ударил тарелкой по его лицу. От удара она разбилась, а осколки повредили мужчине артерии и вены лица. В итоге пострадавший мужчина скончался от обильной кровопотери.

- С учетом вердикта коллегии присяжных, Сургутским городским судом ХМАО-Югры Абакиров А.С. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год - сообщили в официальном сообщество судов ХМАО - Югры и Управления Судебного департамента в Югре.