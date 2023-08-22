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НовостиПроисшествия22 августа 2023 4:19

Житель Югры осужден на 13 лет за убийство собутыльника тарелкой

В Югре на 13 лет колонии строгого режима осудили мужчину, который убил знакомого
Виктория Терина
Житель Югры осужден на 13 лет за убийство собутыльника тарелкой

Житель Югры осужден на 13 лет за убийство собутыльника тарелкой

Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима осудили мужчину, который убил знакомого. Все случилось после совместного застолья, ко время которого нетрезвые мужчины поссорились из-за того, что один из них отказался есть.

Разозлившись на товарища, его собутыльник взял со стола суповую керамическую тарелку, приблизился к лежащему на диване мужчине и ударил тарелкой по его лицу. От удара она разбилась, а осколки повредили мужчине артерии и вены лица. В итоге пострадавший мужчина скончался от обильной кровопотери.

- С учетом вердикта коллегии присяжных, Сургутским городским судом ХМАО-Югры Абакиров А.С. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год - сообщили в официальном сообщество судов ХМАО - Югры и Управления Судебного департамента в Югре.