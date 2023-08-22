В Югре 22 августа прогнозируют дождь и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 22 августа облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 °С, днем потеплеет до +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11 °С, днем +13, +15 °С.

Подробнее о погоде в ХМАО-Югре в инфографике МЧС.