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НовостиОбщество22 августа 2023 2:50

В Югре 22 августа прогнозируют дождь и сильный ветер

Днем столбик термометра поднимется до +17 градусов
Виктория Терина
В Югре 22 августа прогнозируют дождь и сильный ветер

В Югре 22 августа прогнозируют дождь и сильный ветер

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 22 августа облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 °С, днем потеплеет до +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11 °С, днем +13, +15 °С.

Подробнее о погоде в ХМАО-Югре в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре