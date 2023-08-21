Следком Югры и прокуратура проверят, бил ли на самом деле югорчанин электрошокером своих детей

Правоохранители заинтересовались отцом из Нефтеюганска и его методами воспитания детей Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры и окружная прокуратура проверят, бил ли на самом деле житель Югры электрошокером своих детей. Информация, о том, что мужчина, а точнее отец в Нефтеюганске бьет своих детей током появилась накануне в СМИ. Этим заинтересовались силовые органы.

- По сообщению СМИ о совершении противоправных действий в отношении малолетнего организована проверка. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что житель Нефтеюганска, находясь в общественном месте, нанес ему несколько ударов предметом, похожим на электрошокер - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Руководитель СКР по ХМАО-Югре поручил организовать проверку и дать оценку действиям мужчина, а после принять меры. Такая же проверка проводится и прокуратурой ХМАО-Югры.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений - сообщили в прокуратуре.